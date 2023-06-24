عبد الله المري يشيد بالجهود الاستثنائية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور صالح الحمراني، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السادسة، التي احتضنها قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وهنأ معالي الفريق المري كافة العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم الاستثنائية في حصول شرطة دبي على 34 جائزة ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز على مستوى مختلف الفئات، مؤكداً أن الفوز بهذا العدد من الجوائز يُعد إنجازاً نوعياً وإضافياً إلى شرطة دبي يعكس مدى الحرص على التميز والتفاني والإخلاص في العمل والمنافسة بقوة في كافة الجوائز.

منافسة

وأشاد معاليه بتكامل الجهود على المستويين الميداني والإداري للمنافسة في فئات جائزة وزير الداخلية للتميز، وتسخير كافة الإمكانات للوصول إلى منصات التتويج، مؤكداً أن هذه النتائج جاءت نتيجة مجهودات استثنائية من قبل كافة فرق العمل والأفراد لتحقيق التميز، مشيراً إلى أن شرطة دبي تتطلع دائماً إلى تحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

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