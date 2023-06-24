«دبي الخيرية» تجمع تبرعات لبناء «مسجد الحي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية دبي الخيرية مواصلة استقبال تبرعات المحسنين لمشروع بناء «مسجد الحي»، الذي يعد الأول لها من نوعه داخل الدولة، بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ضمن مبادرة الباقات المتكاملة لبناء المساجد في دبي.

ومن المقرر بناء المسجد في ند الشبا الثالثة، ويتسع لـ 250 مصلياً، بتكلفة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين درهم.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية لـ«البيان»، إن مخططات المشروع وشركتي الاستشارة الهندسية والمقاولات، جاهزة للتنفيذ بعد الانتهاء من جمع التبرعات للمشروع.

وأعرب السويدي عن أمله في تفاعل المحسنين وأهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مع هذا المشروع، ودعمه بما تجود به أنفسهم للمباشرة في أقرب وقت في عملية البناء والتشطيب والتأثيث، تمهيداً للتحضير والاستعداد لبناء مساجد أخرى استمراراً للمبادرة.

وبحسب المسؤول، فإن مبادرة الباقات المتكاملة التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مؤخراً، تتضمن توفير أراضٍ للمتبرعين لبناء مساجد عليها في مناطق محددة ومدروسة مسبقاً، بينما تتولى الجمعيات الخيرية الشريكة مع الدائرة ومن بينها دبي الخيرية، جمع التبرعات لتنفيذ مثل هذه المشاريع من خلال قنوات التبرع الخاصة بها.

وقال: مبادرة الباقات المتكاملة، توفر فرصاً خيرية جديدة لبناء المساجد أو إعادة بنائها من خلال آلية تعاون مشتركة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، سواء بالتبرع الفردي أو المساهمة الجزئية، وهذه المبادرة تتوافق مع منظومة الاستدامة التي تدعمها حكومة دبي.

وبين أن جمعية دبي الخيرية بدأت التسويق والإعلان عن هذا المشروع خلال حملة رمضان الماضية، ومتواصلة في الترويج له عبر منصاتها ووسائلها الإعلامية المختلفة، ومن خلال برنامجي «دروب العطاء» و«زايد الخير» اللذين يبثان أسبوعياً على إذاعات محلية في دبي.

إشراف مباشر

يذكر أن إدارة هندسة ورعاية المساجد بقطاع شؤون المساجد في «الدائرة»، تشرف على المبادرة بشكل مباشر، ويقدم القطاع باقات متكاملة من التصاميم المميزة للمساجد المرخصة والمعتمدة من جهات الترخيص مع التكلفة الحقيقية للتنفيذ من خلال استجلاب أفضل العروض من المقاولين المرخصين بالإمارة. وتختصر هذه المبادرة على المتبرعين فترة التصميم والترخيص وتعيين المقاول .

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