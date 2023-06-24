اللجنة المشتركة الإماراتية البيلاروسية تعقد دورتها الـ6     

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الدورة السادسة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا اجتماعاتها في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

حيث ترأس الاجتماع من جانب الإمارات معالي أحمد الصايغ وزير دولة ومن الجانب البيلاروسي ديمتري بانتوس رئيس الهيئة الحكومية للصناعات العسكرية.

حضر اجتماعات اللجنة إبراهيم محمد المشرخ سفير الإمارات لدى جمهورية بيلاروسا، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، والدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ودار النقاش حول التعاون في المجال الاقتصادي ولا سيما التطورات في ما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز