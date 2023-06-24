160 شركة إماراتية تطلع على فرص استكشاف «حزام الكويكبات»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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شاركت 160 شركة في مبادرة «الفضاء.. عالم من الفرص»، التي نظمتها وكالة الإمارات للفضاء، أمس، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة للشركات الإماراتية والعالمية في الدولة، بمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وذلك لمنح القطاع الخاص تنفيذ نحو 50 % من إجمالي المهمة، والتي تعد الأولى من نوعها لدراسة سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي.

إقبال كبير

وقال المهندس محسن العوضي مدير مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات: «إن هذا العدد الكبير للشركات يعكس الاهتمام الكبير، الذي توليه للحصول على فرصة للمساهمة في هذا المشروع العلمي الضخم، خصوصاً الشركات الإماراتية الناشئة، التي تتطلع للانطلاق بأعمالها وتطوير خبراتها وقدراتها».

وأوضح أن هذا الإقبال الكبير يؤكد نمو قطاع الفضاء في الدولة، خصوصاً فيما يخص التصنيع، وأن الفرص التجارية الجديدة، التي يوفرها هذا المشروع العلمي الضخم من شأنها تسريع نمو شركات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، من خلال توفير فرص اقتصادية كبيرة في القطاع.

وتعمل مبادرة «الفضاء.. عالم من الفرص» على دعم التواصل مع الأوساط الأكاديمية والشركات الناشئة المحتملة، والشركات المتخصصة في قطاع الفضاء.

بالإضافة إلى المؤسسات، التي تعمل في البحث والتطوير، لتعزيز عملها في مجال الفضاء وفق احتياجاته. وتتضمن الفرص المتاحة للشركات قطاعات عدة، من بينها تطوير البرمجيات إلى التحكم ومراقبة المهمة، وتصميم أنظمة البرامج والأجهزة، وتجميع الأنظمة الفرعية والطاقة الشمسية، فضلاً عن تطوير الأنظمة الكهربائية، بالإضافة إلى العمليات والمهام الأخرى.

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