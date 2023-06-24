«كهرباء دبي» تحتفي باليوم العالمي للمهندسات

المصدر: دبي - البيان

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احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بموظفاتها الإماراتيات المهندسات من مختلف قطاعات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمهندسات، اللواتي يمثلن نموذجاً مضيئاً في العمل الوطني الفعال وإعداد أجيال المستقبل.

ونظمت اللجنة النسائية في الهيئة بهذه المناسبة العالمية التي توافق 23 يونيو من كل عام سلسلة من الفعاليات والورش والندوات سلطت من خلالها الضوء على الدور المحوري للمرأة المهندسة في إنجاز مشروعات الهيئة وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

نجاح

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة : حققت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية إنجازات نوعية؛ وبفضل الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً جوهرياً في نهضة الدولة وازدهارها.

وأضاف معاليه: في اليوم العالمي للمهندسات، تقدر الهيئة نماذجها النسائية المتميزة التي يشار إليها بالبنان في المحافل المحلية والعالمية، فهي الشريك الحقيقي في القطاعات الإنتاجية والتشغيلية، ونحرص على توفير كافة مقومات الدعم لتحفيزها على التطور الذاتي والمهني، ما يعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية وخدمة الوطن في مختلف الميادين.

وقد وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1940 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 726 موظفة في القطاع الهندسي والفني، فيما تشغل 421 موظفة مناصب قيادية في الهيئة. وتشكل الموظفات الإماراتيات 83 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

ورش تفاعلية

وبهذه المناسبة، نظمت اللجنة النسائية في الهيئة فعالية في نادي دبي للسيدات، تضمنت مجموعة من الأنشطة، منها ورشة تفاعلية، تناولت موضوعات الطاقة الإيجابية في بيئة العمل.

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