النيادي يتفاعل مع الطلاب في خامس اتصال من «الفضاء الدولية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، تنظيمه خامس اتصال لاسلكي مع رائد الفضاء سلطان النيادي من متن محطة الفضاء الدولية، أول من أمس، تحت عنوان «لقاء من الفضاء»، وبالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي ومؤسسة الإمارات للآداب. وأقيم الاتصال في مدرسة جيمس ولينغتون إنترناشيونال.

ويستخدم راديو الهواة، طيفاً واسعاً من الترددات للتواصل بين الأفراد والجماعات وحتى في المناطق النائية والفضاء، ما يجعله أداة اتصال قيمة.

وشهد الاتصال الخامس ضمن سلسلة من 10 اتصالات لاسلكية، حضور قرابة 150 طالباً من مختلف الفصول التعليمية بالمدرسة.

ويتم تنظيم هذه الاتصالات اللاسلكية جزءاً من مبادرة «الإمارات في الفضاء»، بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة الإمارات للآداب، والتي تهدف إلى إتاحة استكشاف الفضاء للجميع، وتوفير فرصة أمام طلاب المدارس من جميع أنحاء الإمارات للتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي.

تجربة

وقال عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء: التفاعل مع سلطان النيادي يوفر للطلاب تجربة مذهلة للتعرف أكثر إلى الفضاء الخارجي، وطبيعة الحياة على متن محطة الفضاء الدولية كما يتعرف الطلاب من هذه الاتصالات التفاعلية إلى أهمية المهمات الفضائية.

وتُنمي هذه الاتصالات الرغبة لدى الطلاب في الاهتمام بدراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والإسهام في تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

مشروعات

وبدأ الحدث بجلسة تعريفية للطلاب عن أهم المشروعات والمهمات التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب جلسة أخرى للتعريف بأهمية محطة الفضاء الدولية وتاريخ تأسيسها، إضافة إلى تدريبهم على كيفية استخدام تقنية الاتصال عبر اللاسلكي.

وأتاح الاتصال، الذي امتد 10 دقائق، الفرصة أمام الطلاب لطرح الأسئلة على النيادي عن طبيعة الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، وما التحديات التي واجهها للتأقلم على الحياة في الفضاء، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ على متن محطة الفضاء الدولية، وطريقته للتواصل مع الأهل والأصدقاء.

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