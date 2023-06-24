مدير عام «صحة دبي» يدشن مستشفى جديداً لـ«إن أم سي للرعاية الصحية»

المصدر: دبي - البيان

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دشن عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس، بمجمع دبي للاستثمار، مستشفى جديداً لمجموعة إن أم سي للرعاية الصحية، بطاقة استيعابية تصل إلى 51 سريراً، ليشكل إضافة نوعية إلى الخدمات التخصصية التي تقدمها الإمارة لمحتاجيها من المرضى.

وسيكون المستشفى الجديد الذي يتكون من أربعة طوابق ويمتد على مساحة 125 ألف قدم مربع امتداداً لمستشفى إن إم سي رويال الذي تم تشغيله عام 2014 بطاقة استيعابية 67 سريراً.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور عمر المسمار المدير العام لمجمع دبي للاستثمار، وديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إن أم سي للرعاية الصحية، وعدد من الأطباء والمسؤولين بالمجموعة.

وتجول عوض صغيّر الكتبي في مختلف أقسام وردهات وأجنحة المستشفى حيث تعرف إلى الخدمات المتطورة التي يقدمها المستشفى الذي يضم أربع غرف للعمليات مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الذكية، وسبعة أسرة حديثة لوحدة العناية المركزة، وخمس غرف لغسيل الكلى، وغرف عمليات اليوم الواحد التي تخدم بشكل أساسي السياح الطبيين القادمين إلى الدولة.

خدمات

كما اطلع الكتبي على الخدمات التخصصية التي يقدمها المستشفى في مجال جراحة العظام، وطب الأطفال، والجراحة التجميلية، وأمراض الرئة، والمسالك البولية، والطب الباطني، وأمراض الكلى، وطب الرعاية الحرجة، وتعرف الكتبي من القائمين على هذه الأقسام إلى البرامج والحلول الطبية، والبروتوكولات التي يطبقها المستشفى والمتماشية مع أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

وفي نهاية الجولة أثنى عوض صغيّر الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي على كل الجهود التي تقف خلف إنجاز هذا الصرح الطبي الذي يوفر خدمات متميزة للرعاية الصحية في المناطق التي يغطيها، وهو الأمر الذي يعزز التكاملية والشراكة النموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص في تلبية احتياجات المرضى من الخدمات الصحية، وتحقيق الغايات والأهداف الطموحة للقطاع الصحي في الإمارة.

وأكد الكتبي على الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لدعم وتعزيز جهود القطاع الخاص، وتمكينه من الفرص الاستثمارية في الإمارة، ليكون شريكاً استراتيجياً للهيئة في تقديم وتنويع خيارات العلاج والاستشفاء لطالبيها من أفراد المجتمع المحلي، وفقاً لأفضل الممارسات والبروتوكولات العالمية، وبما يساهم في دعم استراتيجية السياحة الصحية التي تتبناها الإمارة.

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