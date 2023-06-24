«الصحة» تنظم ورشة عمل لدعم برامج ومبادرات الطفولة المبكرة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل وطنية على مدار 3 أيام بهدف تعزيز وتنسيق برامج تنمية الطفولة المبكرة في الدولة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والشركاء الاستراتيجيين، لوضع الإطار الوطني لتنمية الطفولة المبكرة وتعزيز برامجها في الدولة.

وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لضمان بيئة صحية آمنة ومستدامة للأطفال من خلال حزمة مبادرات وبرامج وطنية. وجمعت ورشة العمل كبار الخبراء وصانعي السياسات والمتخصصين والشركاء المعنيين متعددي القطاعات، بما في ذلك الجهات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع.

والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وهيئة تنمية المجتمع بدبي وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وأكاديمية الشارقة التعليمية والجامعات، ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

ويعد الحدث منصة لتبادل الخبرات والتجارب والتعاون والمناقشات الاستراتيجية حول تنمية الطفولة المبكرة وتأثيرها على النتائج الصحية الشاملة. وبما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز النهج القائم على الأدلة وأفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة في تنمية الطفولة المبكرة.

وتشمل الأهداف الرئيسية لورشة العمل؛ زيادة الوعي بأهمية تنمية الطفولة المبكرة وتأثيرها على الصحة والرفاهية مدى الحياة، ومشاركة أحدث نتائج الأبحاث وأفضل الممارسات والتدخلات الناجحة في تنمية الطفولة المبكرة .

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