رئيس الدولة يبحث هاتفياً ورئيس الفلبين علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس اتصالاً هاتفياً من فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين.

وبحث الجانبان في الاتصال مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات والفلبين، وفرص تطوير علاقاتهما وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر في شأنها.

وأعرب الرئيس فيرديناند ماركوس في الاتصال، عن شكره وتقديره للدعم الإغاثي العاجل الذي قدمته دولة الإمارات إلى المتضررين من بركان «مايون» في إقليم الباي في الفلبين، مثمناً مبادرات الإمارات الإنسانية ونهجها في التضامن وتعزيز الاستجابة الدولية في أوقات الأزمات والكوارث وتقديم الإغاثة العاجلة للدول والفئات المتضررة.

رسالة

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى سالومي زورابيشفيلي رئيسة جمهورية جورجيا، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر المقبل.

سلم الرسالة أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا.

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