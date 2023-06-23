الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:09، والمد الثاني عند الساعة 04:17، والجزر الأول عند الساعة 10:53، والجزر الثاني عند الساعة 22:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:52، والمد الثاني عند الساعة 01:16، والجزر الأول عند الساعة 20:16، والجزر الثاني عند الساعة 07:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 80 25

دبي 41 29 85 25

الشارقة 40 29 85 25

عجمان 39 30 85 40

أم القيوين 40 28 85 35

رأس الخيمة 45 29 85 20

الفجيرة 38 29 90 20

العـين 45 27 85 10

ليوا 45 28 80 15

الرويس 42 26 85 20

السلع 44 26 75 15

دلـما 39 32 75 35

طنب الكبرى 37 30 75 45

طنب الصغرى 37 30 75 45

أبو موسى 37 30 75 45.

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