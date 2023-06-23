بنك دبي الإسلامي يدعم مبادرة "بيتي" بـ 20 مليون درهم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وبنك دبي الإسلامي، اتفاقية تعاون لدعم مبادرة "بيتي" الاجتماعية التي

يتم تنفيذها بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، بهدف مساعدة مواطني دبي المستفيدين من برامج الإسكان من ذوي الدخل المحدود، ممن حصلوا على منح إسكانية واحتاجوا مبالغ إضافية لبناء مسكنهم أو استكماله وتأثيثه، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين.

يأتي توقيع الاتفاقية إنطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية في الدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون بين شرطة دبي وبنك دبي الإسلامي فيما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني، حيث سيدعم البنك مبادرة "بيتي" بمبلغ 20 مليون درهم.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، سعادة اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعن طرف بنك دبي الإسلامي، عبيد خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات، وذلك في نادي الضباط،بحضور العميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ومنال إبراهيم مدير إدارة الإعلام الأمني، وموظفي الطرفين.

وأكد سعادة اللواء أحمد رفيع أن توقيع الاتفاقية يأتي بتوجيه ومتابعة وإشراف مباشر من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في إطار تعزيز أواصر التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في تنفيذ المبادرات والمشاريع المجتمعية والإنسانية التي تخدم المواطن وتساهم في تحسين جودة الحياة له.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي أيضاً في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبنك دبي الإسلامي على تعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وإيماناً من الطرفين بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة في دعم مبادرة "بيتي" الاجتماعية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي في تحسين جودة الحياة.

وأشاد سعادة اللواء رفيع، بدور بنك دبي الإسلامي في دعم المشاريع المجتمعية التي تخدم المواطن، وتساهم في ترسيخ ثقافة التعاون وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات لتعزيز الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء عن المستفيدين.

من جانبه، أثنى عبيد خليفة الشامسي، على علاقة الشراكة بين بنك دبي الإسلامي والقيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تساهم في دعم المواطنين وتحسين جودة الحياة لهم ضمن مبادرة "بيتي" التي تعتبر من المبادرات الاجتماعية الهامة جداً.

وأشار الشامسي إلى حرص بنك دبي الإسلامي الدائم على تنفيذ هذا النوع من المبادرات، انطلاقاً من الوفاء بمسؤوليته المجتمعية والإنسانية في دولة الإمارات وفي إطار رؤية القيادة الرشيدة بأهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات للنهوض بمستوى العمل والخدمات في مختلف المجالات.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة تعاون مشترك بين شرطة دبي وبنك دبي الإسلامي وتعزيزها من خلال تطوير وابتكار أساليب وطرق العمل التي من شأنها تعظيم الأثر المجتمعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز