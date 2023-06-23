5 مخالفات تسببت في 2361 حادثاً مرورياً بالدولة خلال 2022

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تصدرت مخالفة الانحراف المفاجئ قائمة بيانات أكثر 5 مخالفات رئيسية، تسببت في وقوع حوادث مرورية على مستوى الدولة خلال عام 2022، نتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن إصابات تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة إلى البليغة، بواقع 586 حادثاً مرورياً، وذلك وفقاً لإحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية.

رصد

وبحسب الإحصاءات فإن المخالفات الـ5 التي رصدتها الإدارات والأقسام التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة كانت السبب وراء معظم الحوادث المسجلة خلال عام 2022، والتي تتضمن الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، وعدم ترك مسافة كافية، والإهمال وعدم الانتباه، ودخول الشارع قبل التأكد من خلوه.

أنواع



واحتلت مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت المركز الثاني في قائمة بيانات أعداد الحوادث المرورية الأكثر تسبباً في وقوع الحوادث المرورية على مستوى الدولة، متسببة في وقوع 542 حادثاً مرورياً، منها 406 حوادث في إمارة أبوظبي، و67 حادثاً مرورياً في الشارقة، و49 حادثاً في رأس الخيمة، و9 حوادث في عجمان، و6 في أم القيوين، و5 حوادث في الفجيرة.

تلتها مخالفات عدم ترك مسافة كافية، والتي كانت سبباً في وقوع 505 حوادث مرورية على مستوى الدولة، بواقع 64 حادثاً في أبوظبي، و369 حادثاً في دبي، و24 حادثاً في الشارقة، و12 حادثاً في عجمان، وحادثين اثنتين في أم القيوين، و26 حادثاً في رأس الخيمة، و8 حوادث في الفجيرة.

إهمال



وجاءت الحوادث التي تسببت فيها مخالفة الإهمال وعدم الانتباه، في المرتبة الرابعة في سلم جدول قائمة أكثر الحوادث المرورية تسبباً في الحوادث، مسجلة 369 حادث مروري، موزعة بواقع 75 حادث في ابوظبي، و109 حادث في دبي، و48 حادث في الشارقة، و77 حادث في عجمان، و6 حوادث في ام القيوين، و46 حادث في راس الخيمة، و8 حوادث في الفجيرة.

واحتلت مخالفة دخول الشارع قبل التأكد من خلوه المرتبة الخامسة في ذات القائمة، بتسجيلها 359 مخالفة خلال العام الماضي 2022، منها 83 حادث في ابوظبي، و183 حادث في دبي، و22 حادث في الشارقة، و9 حوادث في عجمان، و44 حادثاً في رأس الخيمة، و18 حادث في الفجيرة.

مخالفات

أما على مستوى المخالفات فسجلت إمارة ابوظبي، 2952 مخالفة إنحراف مفاجئ بالمركبة، ودبي 12364 مخالفة إنحراف مفاجئ بالمركبة، و450 مخالفة في الشارقة، و154 مخالفة إنحراف مفاجئ بالمركبة في عجمان، و14 مخالفة في ام القيوين، و34 مخالفة في راس الخيمة، و67 مخالفة في الفجيرة.

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