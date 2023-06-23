"صحة دبي" تدشن مستشفىً جديداً لـ "إن أم سي" للرعاية الصحية

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن سعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي اليوم بمجمع دبي للإستثمار مستشفىً جديداً لمجموعة "إن أم سي" للرعاية الصحية بطاقة استيعابية تصل إلى 51 سريراً ليشكل إضافة نوعية إلى الخدمات التخصصية التي تقدمها الإمارة لمحتاجيها من المرضى.



وسيكون المستشفى الجديد -الذي يتكون من أربعة طوابق ويمتد على مساحة 125 ألف قدم مربع - امتداداً لمستشفى "إن إم سي رويال" الذي تم تشغيله عام 2014 بطاقة استيعابية 67 سريراً.



حضر حفل الافتتاح الدكتور عمر المسمار المدير العام لمجمع دبي للإستثمار والسيد ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن أم سي" للرعاية الصحية وعدد من الأطباء والمسؤولين بالمجموعة.



واطلع عوض الكتبي على الخدمات التخصصية التي يقدمها المستشفى في مجال جراحة العظام وطب الأطفال والجراحة التجميلية وأمراض الرئة والمسالك البولية والطب الباطني وأمراض الكلى وطب الرعاية الحرجة مثنيا على كافة الجهود التي تقف خلف إنجاز هذا الصرح الطبي.



وأكد على الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لدعم وتعزيز جهود القطاع الخاص وتمكينه من الفرص الاستثمارية في الإمارة ليكون شريكاً استراتيجياً للهيئة في تقديم وتنويع خيارات العلاج والاستشفاء لطالبيها من أفراد المجتمع المحلي وفقاً لأفضل الممارسات والبروتوكولات العالمية وبما يساهم في دعم استراتيجية السياحة الصحية التي تتبناها الإمارة.



من جانبه قال الدكتور عمر المسمار: "لطالما كان هدفنا في مجمع دبي للإستثمار أن نوفر بيئة محفزة على النمو والإبتكار والرفاهية وهو ما يجسده افتتاح مستشفى أن أم سي رويال بمجمع دبي للاستثمار وهو أيضاً شاهد على التزامنا العميق لتسهيل وتعزيز جودة الحياة والرعاية الصحية للقاطنين والزوار في المجمع والمناطق المجاورة له " .



بدوره ذكر ديفيد هادلي أن المستشفى الجديد الذي يوفر أكثر من 250 فرصة عمل يقدم خدمات متميزة لطالبيها من المرضى وفق أعلى معايير الجودة العالمية مشيراً إلى المناطق المتعددة التي تغطيها خدمات المستشفى ومنها "المنطقة الصناعية بجبل علي" و"الحدائق" و"ديسكفري جاردنز" و"مدينة إكسبو "و"الفرجان" و"رمرام" و"منطقة جميرا الدائرية" و"جي تي في" و"أبراج بحيرات جميرا" و"مارينا" و"البرشاء".



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز