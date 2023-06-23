مدينة العين تتزين احتفالا بعيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

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انتهت بلدية مدينة العين من تزيين شوارع و ميادين المدينة بإضاءات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بعدد 360 تشكيلة في 9 شوارع رئيسية على مسافة 27 كيلو مترا ، تشمل عبارات تحمل ترحيب بقدوم العيد و كلمات محلية للتهنئة بالعيد إضافة لتشكيلات ضوئية ثلاثية الأبعاد .

وتهدف البلدية من تزيين الطرق الرئيسية احتفالاً بالمناسبات الدينية و الوطنية إلى نشر أجواء الاحتفال لسكان وزوار المدينة ، و ذلك دعماً للسياحة في العين خلال فترة العيد ، حيث تم التركيز على الشوارع الرئيسية التي تكثر بها الحركة المرورية .

وطبقت البلدية أفضل الممارسات والاجراءات للسلامة عند تركيب زينة عيد الأضحى من خلال استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان ، مع اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية التي لا تؤثر على مستخدمي الطرق ، كذلك استخدام إضاءات صديقة للبيئة حفاظاً على الاستدامة ، والتوصيلات الكهربائية من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، بما في ذلك مصابيح الزينة والتشكيلات الضوئية.

و قامت البلدية باختيار عبارات " العيد في العين" و " فرحة العيد " و " عيدكم مبارك " لتزين 9 شوارع رئيسية هي شارع خليفة و شارح حمدان بن محمد و شارع حصة و شارع البلدية و شارع زايد بن سلطان و شارع علي بن أبي طالب و شارع عثمان بن عفان و شارع صلاح الدين الأيوبي .

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