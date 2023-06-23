رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين.



وبحث الجانبان خلال الاتصال مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات والفلبين، وفرص تطوير علاقاتهما خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.



كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأعرب الرئيس فيرديناند ماركوس خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للدعم الإغاثي العاجل الذي قدمته دولة الإمارات إلى المتضررين من بركان "مايون" في إقليم الباي في الفلبين .. مثمناً مبادرات الإمارات الإنسانية ونهجها في التضامن وتعزيز الاستجابة الدولية أوقات الأزمات والكوارث وتقديم الإغاثة العاجلة للدول والفئات المتضررة.

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