«شؤون الحجاج» يشيد بدعم القيادة الرشيدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أن مكتب شؤون حجاج الدولة قد باشر أعماله فور وصوله إلى الأراضي المقدسة لتوفير سبل الراحة لحجاج دولة الإمارات لأداء مناسك فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وقال الدكتور محمد الكعبي، إنّ فرق المكتب تقوم بمهامها في كل من مشعر منى وعرفات ومزدلفة، حيث هيّأت جميع المستلزمات التي يحتاجها حجاج دولة الإمارات، والتأكد من جاهزيتها بحيث يجد الحاج كل وسائل الراحة أمامه، مثمناً التعاون الكبير بين فرق العمل الميدانية وأصحاب حملات الحج الإماراتية التي وفرت كافة الإمكانات لاستقبال الحجاج الذين بدأ توافدهم قبل يومين إلى الأراضي المقدسة على أن يستكمل وصول بقية الحجاج خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وقال رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، إنّ كل هذه التسهيلات والإمكانات تأتي بدعم سخي من قبل القيادة الرشيدة، لتوفير كل ما من شأنه أن يعزز من قدرة حجاج الدولة على أداء المناسك بيسر وسلام مع أجواء السكينة والطمأنينة.

وعبّر الدكتور محمد الكعبي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والخدمات الميسرة لحجاج بيت الله الحرام، لافتاً للخدمات العظيمة في ميدان المشاعر المقدسة.

وتوجّه محمد سعيد النيادي نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بالشكر إلى القيادة الرشيدة بدولة الإمارات على ما توليه من اهتمام لشعب الإمارات وحجاج الدولة والقيام على سعادة وراحة الحجاج في المملكة العربية السعودية، وتسهيل تأديتهم لفريضة الحج هذا العام.

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