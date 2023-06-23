بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تغادر أرض الدولة

المصدر: دبي - البيان

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غادرت، مساء أمس، بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1444هـ، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من مطار دبي الدولي، متجهة إلى مطار جدة في الأراضي المقدسة.

وودع حجاج بيت الله الحرام، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وعدد من قيادات ومديري الدائرة.

وأكد الشيباني أن توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة، متمثلة في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، هي نصب أعيننا، ومحط اهتمامات مسؤولي البعثة، بتوفير جميع السبل والتسهيلات، وتسخير الإمكانات كافة لرعاية حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، سواء داخل أو خارج الدولة، والتي تساعد الحجاج على أداء المناسك والشعائر الدينية بكل سهولة ويسر، وبما يحفظ سلامتهم.

إجراءات

من جانبه، شدد الدكتور محمد سهيل المهيري رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، على مضاعفة الجهود، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة والتنقل، وتوفير كافة الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للحجاج، وتقديم أفضل الخدمات.

مشيراً إلى أن هناك حزمة من البرامج والمحاضرات الدينية والتثقيفية، تقدم من قبل مفتيّ ووعاظ الدائرة، وستنفذ بإذن الله منذ وصولهم الأراضي المقدسة، لتوعية حجاج بيت الله الحرام، والإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بفقه الحج، وشرح مناسك الحج خطوة بخطوة، متمنياً لجميع حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، التوفيق والقبول.

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