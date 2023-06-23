جمارك دبي تسهّل مغادرة الحجاج بيسر وتكمل استعداداتها لاستقبالهم

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت جمارك دبي، توفير خدمات خاصة ومميزة للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بالمطارات، مؤكدة أن الاستعدادات بدأت مبكراً لتسهيل الإجراءات عبر مطارات دبي، لتحقيق أعلى درجات انسيابية الحجاج، بما يحقق سعادتهم، ويخفف الأعباء عليهم.

وفتحت «جمارك دبي» مساراً خاصاً في منطقة تفتيش الحقائب اليدوية، موازية «لكاونترات» الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخصصة لتخليص مرور الحجاج سريعاً، بالإضافة إلى تحديد رقم حزام الأمتعة المراد إنزال أمتعة الحجاج عليه في كل مبنى من مباني مطار دبي الدولي، ومراعاة قربه من بوابات الخروج، لتحقيق سرعة إنجاز عالية في صالة القادمين.

وكذلك تحديد بوابات خروج للحجاج عبر بوابات التفتيش الإلكترونية، لتأمين وضمان عدم اختلاط الحجاج مع بقية المسافرين القادمين في صالة تفتيش الجمارك، والتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لتوفير مسعف في صالة جمارك دبي بالمطار.

وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، أن جمارك دبي وجهت عدداً من موظفي الإدارة، والبالغ 840 ضابط تفتيش، للاستعداد التام للتسهيل على الحجاج العائدين، بالإضافة إلى الأجهزة المساندة، وعددها 77 جهازاً، موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز