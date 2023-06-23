«الاتحادية للرقابة النووية» تعرض برامجها الوطنية للأمن السيبراني بمؤتمر دولي

المصدر: فيينا - البيان

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تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في المؤتمر الدولي حول الأمن السيبراني في القطاع النووي «الأمن من أجل السلامة»، الذي تنظمه حالياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بالنمسا.

ويشارك في المؤتمر الدولي أكثر من 500 مشارك من 94 دولة، و 7 منظمات دولية، لمناقشة التدابير الأمنية الفعالة في القطاع النووي للحماية من الهجمات الإلكترونية على المنشآت النووية أو التي تتعامل مع المواد المشعة الأخرى. وشاركت الهيئة في جلسة فنية بعنوان «الاستراتيجية على مستوى الدولة والنُهج الرقابية»، حيث قدمت ورقتها بعنوان «تنفيذ برنامج فعال للأمن السيبراني في محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات».

وسلطت الهيئة الضوء على جهودها في وضع إطار تشريعي ورقابي فعال وشامل، لضمان الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية، فمنذ إنشاء محطة براكة للطاقة النووية عملت الهيئة مع الشركاء الوطنيين، من خلال إصدار اللوائح الرقابية للحماية المادية، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة، بالإضافة إلى المشاركة في تمارين لاختبار فعالية خطط الأمن السيبراني، لضمان أمن وأمان المحطة.

تحديات

وقال فهد البلوشي، مدير الأمن النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «تعتبر التهديدات الإلكترونية أحد التحديات الملحة، التي تواجه القطاع النووي عالمياً، وقامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ببناء إطار تشريعي ورقابي، بالتعاون مع شركائها، لضمان الحماية المادية، بما في ذلك الأمن السيبراني لمحطة براكة للطاقة النووية، ويعد التعاون والتنسيق مع شركائها الوطنيين والدوليين من جهات حكومية والمشغل والقطاع الخاص وغيرهم مهماً، لضمان أمن وأمان المحطة».

ويتناول المؤتمر الدولي، الذي يستمر خمسة أيام من 19 - 23 يونيو الجاري مواضيع عدة، ومنها الاستراتيجية على مستوى الدولة والنُهج الرقابية وتنفيذ برامج لحماية الحاسوب، وأنشطة التأكد من أمن الحاسوب والموارد البشرية والتعاون الدولي والتعامل مع التقنيات الجديدة في القطاع النووي.

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