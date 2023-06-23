12000 أسرة تستفيد من أضاحي «دبي الخيرية»

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية دبي الخيرية جاهزيتها لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الدولة وخارجها، لإسعاد الأسر المتعففة والأقل دخلاً في عيد الأضحى، وإدخال البهجة والسكينة إلى قلوبهم، لتخفيف معاناتهم الإنسانية، والتوسيع عليهم.

وأكدت استعدادها لاستقبال التبرعات لتنفيذ المشروع، داعية أهل الخير إلى استثمار هذه الأيام المباركة بالصدقات والخيرات والأعمال الصالحة والتبرع للمشاريع التي تخدم الأسر المتعففة والفقراء والمساكين والمحرومين.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية لـ«البيان»، إن الدول المستهدفة لتنفيذ مشروع الأضاحي في الخارج هي كل من السنغال، الصومال، الهند، النيجر، أوغندا، بوركينافاسو، ساحل العاج، غانا، مالي، مصر، ملاوي وموريتانيا، مشيراً إلى أن نحو 12 ألف أسرة في هذه البلدان ستستفيد من المشروع .

وبيّن السويدي أنه يتم تنفيذ المشروع في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى، بتكلفة إجمالية نحو مليون درهم.

وبخصوص الأضاحي التي سيتم توزيعها داخل الدولة أوضح المدير التنفيذي أنه سيتم توزيع 1500 أضحية على 3 آلاف أسرة ستحصل كل واحدة منها على نصف أضحية، لافتاً إلى أن سيتم تنفيذ المشروع ثاني أيام عيد الأضحى بعد صلاة الظهر.

وأكد أن مخصصات المشروع محلياً وخارجياً قابلة للزيادة، بناءً على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها.

وأوضح المدير التنفيذي أن الجمعية أكملت ترتيباتها لتعزيز فرص نجاح المشروع، واستقبال دعم المحسنين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الجمعية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية، والحوالات البنكية والبطاقات الإلكترونية بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين.

وقال : «تفتح جمعية دبي الخيرية أبوابها للمحسنين لتجديد عطائهم للأسر والأيتام الذين ينتظرون الفرحة في عيد الأضحى المبارك، حيث إن قيمة الأضحية داخل الدولة هي 650 درهماً مقابل 350 درهماً في الخارج».

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