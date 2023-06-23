فارس المزروعي يثمّن مبادرة رئيس الدولة بالعفو عن النزلاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 988 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك يعد لفتة إنسانية من سموه ضمن حرصه على ترسيخ قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية والعودة للمجتمع أعضاء صالحين ولتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، بما ينعكس بالخير على أسرهم ومجتمعهم.

ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة على هذه اللفتة الإنسانية التي تعزز قيم التراحم والتسامح والمحبة والتلاحم الاجتماعي ودعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها.

إجراءات

وأوضح معاليه بأن القيادة العامة لشرطة أبوظبي باشرت بالإجراءات التنفيذية لأمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، موضحاً أنه يشكل خطوة وفرصة أمل مهمة تنعكس إيجابياً على أسر النزلاء وأهاليهم تزامناً مع عيد الأضحى المبارك لتكتمل فرحتهم وفرحة الوطن الذي يواصل في تقديم عطاء الخير للجميع.

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