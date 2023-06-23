محاكم دبي تطلق «منصة عدالة 01»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير عام محاكم دبي، «منصة عدالة 01»، أول منصة عربية متخصصة في الابتكار في قطاع العدالة، بتنظيم إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل بالتعاون مع فريق نادي المبدعين، لتوفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم وتحفز وترسخ ثقافة الابتكار، وتعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة لتعزيز الموقع التنافسي للدولة على مستوى العالم، وذلك بحضور رؤساء المحاكم والمديرين التنفيذيين.

وأكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى ورئيس فريق نادي المبدعين في محاكم دبي، أن الابتكار يجب أن يكون في صميم العمل، ونسعى جاهدين إلى خلق بيئة تحتضن الإبداع والمبدعين، وأن إطلاق «منصة عدالة 01» تعمل على تعزيز مسارات تطوير الأفكار والقدرات الإبداعية ونشر ثقافة الابتكار على نطاق واسع، وتعمل على خلق بيئة وطنية حاضنة للابتكار والعقول المبدعة.

وأوضح محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، أن «منصة عدالة 01» تحتوي على 3000 ممارسة مبتكرة من حكومات رائدة حول العالم في مختلف المجالات، مثل العدالة والتشريعات والقوانين والخدمات الحكومية، وعلى أكثر من 25 دليلًا ومرجعاً في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والتميز المؤسسي، كما أنه يمكن الاستفادة ممّا توفره المنصة من محتوى وأدوات التطوير المستمر ومتابعة جديد الابتكار في قطاع العدالة والابتكار الحكومي بشكل عام، وذلك من خلال مكونات المنصة الثرية والفريدة، من أهمها مكتبة تضم مجموعة من الفيديوهات التي تحوي سلسلة ابتكار في دقيقة.

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