الحكام يأمرون بالإفراج عن النزلاء بمناسبة العيد    

المصدر: الشارقة، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

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أمر أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بالإفراج عن النزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية من مختلف الجنسيات ممن تثبت أهليتهم وحسن سلوكهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 390 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية في الشارقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 108 سجناء من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.

تقدير

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على هذه المكرمة.

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة، ويقضون عقوبات متفاوتة.

وأعرب سموه، عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر العفو عن النزلاء، في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال البهجة والسرور على أسرهم وعائلاتهم.

كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 356 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع.

وتعكس هذه المكرمة اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه الفئة وتمكينهم لممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة السعيدة وانطلاقاً من قيم العفو والتسامح الراسخة جذورها في مجتمع الإمارات.

جاء أمر سموه إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي كلف لجنة العفو بإعداد كشوف العفو والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

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