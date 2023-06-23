ريم السويدي أول طبيبة أعصاب مواطنة تظفر بزمالة «التصلب اللويحي»

المصدر: دبي-رامي عايش

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بعد سنوات من الجِد والمثابرة ودعوات الوالديْن، والإصرار على التميز وقطفِ ثمار الإنجاز، نالت ريم أحمد السويدي طبيبة الأعصاب في مستشفى راشد شهادة الزمالة في التصلب اللويحي من جامعة تورنتو الكندية، لتكون أول طبيبة أعصاب مواطنة تظفر بهذا الإنجاز العلمي والمهني.

واختيرت الطبيبة ريم لبعثة الدولة للأطباء المتميزين للالتحاق ببرنامج الزمالة في جامعة تورنتو بكندا في تخصص التصلب اللويحي، وما هي إلا أيام قليلة وستعود إلى دبي حاملةً معها شهادة هذا التخصص الدقيق كأول طبيبة أعصاب مواطنة في هذا المجال، لتكمل مسيرة العمل في مستشفى راشد – قسم الأعصاب – عيادة التصلب اللويحي، واضعة نصب عينيها «الارتقاء بالعلاج الطبي، وتقديم أعلى وأفضل معايير الرعاية الصحية للمرضى.

كما ستنضم كعضو هيئة تدريس إلى برنامج الإقامة لطب الأعصاب،» للعمل على تنشئة أطباء أعصاب واعدين للمستقبل، ولنكون قاعدة طبية متكاملة لتلبية الاحتياجات الطبية المستقبلية للدولة«.

وقالت:» يتعزز اهتمام قيادتنا الرشيدة بتمكين أبناء الوطن من العلوم الطبية، من خلال التجديد المستمر في المسيرة التعليمية الصحية وفي برامج التخصصات الطبية، ومنها إنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية حديثاً للنهوض بالقطاع الصحي «.

مفارقة عجيبة

الجديد في قصة الطبيبة ريم، أن تخصص طب الأعصاب هو الذي اختارها وليس العكس، فقد التحقت به في كلية دبي الطبية تلبية لرغبة والديها بعد حصولها على معدل عال في الثانوية العامة، ولم يكن لديها أي معلومات أو خلفية طبية عنه، لأنها لم تكن تفكر فيه كمستقبل لها.

وعندما اقترح والداها التحاقها بكلية الطب، ظنت أنها ستكون سنوات قليلة ستقضيها بين جدران الجامعة كما قضتها في المدرسة، وستحصل في نهايتها على شهادة التخرج، بل ولم تكن تدرك أنها 5 سنوات من الدراسة والتدريب تتبعها سنة كاملة من العمل في المستشفى كطبيب امتياز، تتلوها سنوات عدة من التخصص والتعليم المستمر، عطفاً على الاختبارات المتتالية.

وتضيف: لن أنسى اليوم الذي عدت فيه من الجامعة إلى أمي باكية أسألها النصيحة والمشورة، كانت تعرفني أكثر من نفسي، تعلم ما أستطيع تحمله وتعلم أني لو أردت الوصول لشيء لن تثنيني عنه مشقة الوصول، فقالت لي «أنتِ قدها» .

درست ريم الطب في كلية دبي الطبية في دبي، وأكملت دراستها في تخصص طب المخ والأعصاب بالالتحاق ببرنامج الأطباء المقيمين في هيئة الصحة بدبي (مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية حالياً)، وحصلت على البورد السعودي في طب المخ والأعصاب، والتحقت بالعمل في قسم الاعصاب في مستشفى راشد الذي ستعود إليه بعد عدة أيام بتخصص جديد تحتاجه شريحة من المرضى ممن يعانون التصلب اللويحي.

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