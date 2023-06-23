أحمد بن سعيد: رؤية محمد بن راشد حوّلت دبي إلى نموذج يُحتذى في التعليم والرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، حفل تخريج دفعة 2023 من طلبة وطالبات جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الذي أُقيم أمس في أوبرا دبي.

حيث بلغت نسبة الخريجين الإماراتيين 35 % من إجمالي الخريجين، في دليل لافت على تنامي الإقبال على دراسة العلوم الطبية والتخصصات الصحية في دولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن الجهود الدؤوبة التي تبذلها الجامعة تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى مركز عالمي ونموذج يُحتذى به في قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وبلغ إجمالي عدد الخريجين 136 طالباً من 29 دولة، 78 % منهم من الإناث. وتضمّنت الدفعة مجموعة متميزة من الطلاب في مختلف التخصصات من كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وكلية التمريض والقِبَالة، وكلية الطب، وعمادة الدراسات الطبية العليا.

كما شهد الحفل للمرة الأولى تخريج جميع طلاب برامج الدراسات العليا التخصصية التي تقدمها مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بما في ذلك 56 خريجاً من برامج الإقامة الطبية و18 خريجاً من برامج الزمالة التخصصية.

تقدّم كبير

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خريجي دفعة 2023 معبراً عن تقديره لجهودهم، وأشاد بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على مدار الأعوام السبعة الماضية منذ تأسيسها كمؤسسة رائدة في مجال التعليم الصحي في دولة الإمارات. وأشاد بالتزام الجامعة الراسخ بدعم التميز وتعزيز الابتكار ورعاية الكفاءات الطلابية.

كوادر مؤهلة

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أهمية الدور الذي تؤديه جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير لتلبية احتياجات المرضى، ورفع جاهزية المنظومة الصحية، ومواكبة تحديات المستقبل.

حيث دعا سموه الخريجين إلى المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية ومستقبل الوطن وإنجازاته ومكتسباته لاسيما في المجال الصحي الذي يحظى بمكانة كبيرة في دولة الإمارات.

وقد أعرب سموه عن خالص التهنئة للخريجين، مؤكداً أن العِلم والمعرفة يشكلان الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات، وأن القيادة الرشيدة تولي خدمة وراحة الإنسان أهمية كبيرة، داعياً الخريجين إلى التحلّي بالمسؤولية والاستمرار في طلب العلم والاجتهاد لتطوير أدواتهم وأفكارهم وتوظيفها في تحقيق رفعة الوطن والوفاء بمتطلبات رسالتهم الإنسانية النبيلة.

كلمة النيادي

وألقى ضيف الشرف سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي الذي حقق إنجازاً تاريخياً بخوض مهمة فضائية مدتها ستة أشهر وهو أول عربي يسير في الفضاء، كلمةً افتتاحية تم بثها من محطة الفضاء الدولية. قال فيها: «الطب واستكشاف الفضاء مرتبطان بشكل وثيق، فبدون إعداد طبي مناسب، لا يمكننا أن نكون هنا في الفضاء نجري التجارب العلمية ونساعد الإنسانية على الازدهار ونقل فوائد التكنولوجيا والفضاء إلى كوكب الأرض».

مشيراً إلى مساهمته في عدد من الأبحاث الطبية مع عدد من الجامعات المحلية من ضمنها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وخلال كلمته أمام الحفل، توجّه الدكتور عامر أحمد شريف، مدير الجامعة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بجزيل الشكر إلى القيادة على الثقة الغالية ودعمهم الاستثنائي الذي أسهم بدور جوهري في تطور الجامعة ونموها، معرباً عن شكره وامتنانه لجميع الشركاء والداعمين والكادر الطبي والأكاديمي والإداري.

وقال د. شريف: «أنتم هنا اليوم بفضل تفانيكم وعملكم الدؤوب وشغفكم بالرعاية الصحية وخدمة الإنسان والإنسانية». وأضاف: «تذكروا دائماً قيم الاحترام والتميز والعمل بروح الفريق والنزاهة والتعاطف، وضعوا قيمتنا الأساسية «المريض أولاً» نصب أعينكم في كل وقت وحين».

وتحتفل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالذكرى السابعة لتأسيسها في 9 يونيو عام 2016، حيث حازت مستوى الثقة العالية من وزارة التربية والتعليم ضمن 6 جامعات على مستوى الدولة، وتم اختيارها مؤخراً من قبل الوزارة لإطلاق المرحلة الأولى من خدمة التصديق التلقائي للشهادات. ويحفل سجل الجامعة بإسهامات كبيرة في مجال الرعاية الصحية من خلال أكثر من 1000 بحث علمي، فضلاً عن 43 برنامجاً تقدمها اليوم في مختلف التخصصات الصحية.

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