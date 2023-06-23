سلطان بن أحمد يدشن «سلامتك» لخدمات الصحة والسلامة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة النفايات الطبية والخطرة «وقاية»، اجتماع المجلس، الذي عُقد صباح أول من أمس، وذلك في المقر الرئيس لشركة «بيئة» بالشارقة.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه تعيين فهد علي شهيل، وخليفة يوسف الشيباني عضوين في مجلس الإدارة، وعلي محمد سعيد النقبي مديراً عاماً للشركة، موجهاً سموه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم.

وأثنى المجلس على جهود خليفة الشيباني خلال فترة توليه منصب المدير العام للشركة، موضحاً سموه أن اختيار شهيل والشيباني لعضوية مجلس الإدارة جاء بناءً على ما يمتلكانه من خبرات ستسهم في تطوير العمل وتعزيز اسم الشركة.

وتناول الاجتماع موضوعات عدة مدرجة في جدول الأعمال، حيث استمع سمو رئيس مجلس إدارة «وقاية» إلى شرح مفصل حول أداء الشركة وخططها المستقبلية للتوسع على الجانبين المحلي والإقليمي.

كما دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي شركة «سلامتك»، التابعة لشركة «وقاية»، والمتخصصة في خدمات الصحة والسلامة المهنية، والخدمات الأمنية والجودة، ويأتي إطلاق الشركة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تطوير كل ما من شأنه الحد من المخاطر التي تهدد الصحة العامة والبيئة، وتعزيز تنمية الموارد والحفاظ على البيئة، وترسيخ الاستدامة، وبما يحقق للأجيال القادمة أفضل مستقبل.

وتوفر شركة «سلامتك» مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة والعصرية، مثل الاستشارات في حلول الجودة والصحة والسلامة والحرائق والأمن والبيئة، وتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة وشهادات الأيزو وخدمات الوقاية والحماية من الحرائق، إضافة إلى تحديد وتقييم المخاطر ودراسات المخاطر وقابلية التشغيل وتقييم الأثر البيئي، وشهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة «HACCP».

وعلى هامش الاجتماع تجول سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في أروقة مبنى شركة «بيئة».

كما شاهد سموه عرضاً مرئياً تناول أبرز أعمال شركة بيئة والإنجازات التي تمت على مدار 16 عاماً.

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