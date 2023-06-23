السفير الهندي: الكونغرس العالمي للإعلام منصة تناقش واقع القطاع وملامحه المستقبلية

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سنغاي سودهير سفير الهند لدى الدولة أن الكونغرس العالمي للإعلام مبادرة متميزة تجمع الأطراف ذات الصلة بالعمل الإعلامي على صعيد المنطقة والعالم، لمناقشة واقع هذا القطاع ورسم ملامحه المستقبلية، وبحث الأمور المشتركة فيما بينها.

وقال إن دور الإعلام اليوم، يتمثل في تعزيز الشراكات بين الأطراف المعنية على المستويات المختلفة وفي شتى المجالات ودعم التعاون فيما بينها لخدمة الدول والشعوب.

وأضاف السفير الهندي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن المشاركين الهنود في الدورة الأولى من الحدث العالمي، التي عقدت في نوفمبر من العام الماضي حظوا بتجربة متميزة للغاية؛ حيث تمكنوا من تسليط الضوء على التطورات في قطاع الإعلام الهندي والالتقاء بالشركاء من دولة الإمارات ودول أخرى.

وأعرب عن أمله في أن تساعد مشاركة الهند في الكونغرس العالمي للإعلام هذا العام، في تعزيز التعاون بين قطاعات الإعلام في بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال الإعلام يشهد تطوراً مستمراً.

ونوه في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها أنوراغ ثاكور، وزير الإعلام والإذاعة الهندي، لدولة الإمارات العام الماضي، وكذلك مشاركة أبورفا تشاندرا، وزير الإعلام والإذاعة الهندي، في الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام.

وتأتي تصريحات السفير الهندي في سياق اقتراب انعقاد الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي تنظمها مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 14 ـ 16 نوفمبر المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز