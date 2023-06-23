شخبوط بن نهيان يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، هينري أوكيلو أوري، وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون الدولية في جمهورية أوغندا، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأشاد الجانبان خلال الزيارة بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، وبحثا آفاق التعاون وفرص بناء شراكات جديدة في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية توحيد الجهود الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وتعكس الزيارة العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، وحرص الجانبين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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