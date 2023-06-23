ولي عهد الشارقة يشيد ببرامج أكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم إمارة الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس، في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مشيداً بإنجازات الأكاديمية وسعيها الدؤوب لتطوير برامجها ومساقاتها التعليمية والتدريبية ومواكبة أحدث المستجدات في مجال التعليم الشرطي والأمني.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع قبول دفعة جديدة من الطلبة الضباط في برنامج البكالوريوس في العلوم الشرطية، واطلع على شروط ومعايير تسجيل وقبول الطلبة الجدد، بما يتماشى مع تطلعات الأكاديمية، وسياستها الهادفة إلى تعزيز مكانتها، وتمكنها من تطوير نموذج فريد ومتميز للتعليم الأمني والشرطي.

واطلع المجلس على الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية على صعيد تنفيذ التوجيهات السابقة للمجلس والمتعلقة بعملية تقييم البرامج التعليمية والتدريبية، وتوظيف تقنيات الميتافيرس والواقع الافتراضي، واستحداث مساقات جديدة في تخصصات الأمن السيبراني واستشراف المستقبل، وتنفيذ دورات تخصصية في التدخل السريع ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع الشرطة الفرنسية.

واطلع المجلس على جهود هيئة تحرير مجلة العلوم الشرطية والقانونية، وسعيها للحصول على تصنيف عالمي، وإدراجها في المنصات الإلكترونية العالمية، الأمر الذي من شأنه توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة لحجم إسهامات المجلة في حركة التأليف والنشر العلمي المتخصص ومدى الاستفادة من محتوياتها ومضمونها من قبل المتخصصين والباحثين على المستوى الإقليمي والدولي، حيث باتت المجلة تمثل إضافة علمية في مسيرة البحث العلمي للأكاديمية، من خلال دورها في نشر الأبحاث العلمية الرصينة التي تتصف بالأصالة والحداثة والمنهجية العلمية.

وكان سمو رئيس المجلس قد قام بجولة قبيل الاجتماع في أروقة مبنى التعليم والدراسات العليا الجديد، اطلع من خلالها على سير الأعمال الإنشائية القائمة حالياً في المبنى والتي وصلت مراحلها الأخيرة، وذلك استعداداً لاستقبال طلبة الدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراه، وتعرف سموه على أحدث المعدات والتقنيات التي سيتم إضافتها للمبنى ووفقاً لأرقى المعايير.

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