وكالة الإمارات للفضاء تطلق الجولة الثانية من «هاكاثون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت وكالة الإمارات للفضاء، الجولة الثانية من «هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية» حول موضوع «التغيير في استخدام الأراضي»، بعد المشاركة الواسعة واختيار أفضل المقترحات والمشروعات في الجولة الأولى؛ وذلك في مقر شركة «بيانات»، خلال الفترة بين 20 إلى 22 يونيو الجاري.

ويهدف الهاكاثون إلى المشاركة بشكل مبكر مع المبرمجين ورواد الأعمال لاستخدام منصة تحليل البيانات الفضائية، والتي ستعمل على تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية لتطوير حلول تدعم مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، من خلال تكنولوجيا الفضاء.

تحديات

وقال سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «إن التغيير في استخدام الأراضي في دولة الإمارات، والذي ركز عليه هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، يمثل جزءاً من رؤية تحقيق الاستدامة الشاملة، مشيراً إلى أن تضافر الجهود بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص سيسهم بالتأكيد في إيجاد حلول مبتكرة لمثل هذه التحديات على الصعيدين الوطني والعالمي.

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التعاون لفهم تغيرات استخدام الأراضي في الماضي، واستلهام تطوير استراتيجيات مستدامة تواجه التحديات المستقبلية، من خلال منصة تحليل البيانات الفضائية،والتي ستمكن المشاركين من تبادل الأفكار وتطوير الحلول القوية».

وأكد محسن العوضي مدير إدارة المهمات الفضائية أن المرحلة الأولى من هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية شهدت مشاركة ومنافسة قوية بين أفضل العقول المبدعة، حيث قدم المتنافسون مشاريع متنوعة لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفاً: «كانت جودة المشاريع المقدمة عالية للغاية؛ ما يعكس الإمكانات والمهارات الفنية والقدرة على التفكير الابتكاري للمشاركين».

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