«سعادة» تعايد العمال بجوائز نقدية وعينية

المصدر: (دبي- سعيد الوشاحي)

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تنظم اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك مبادرة «سعادة» لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب العمال، والتي تقام تحت شعار «نحتفل بالعيد معاً»، وستتضمن عروضاً فلكلورية وفعاليات وسحوبات على جوائز تصل قيمتها لـ 3 ملايين درهم.

وتستهدف المبادرة التي ستقام في المواقع العماليّة في كل من جبل علي والقوز والمحيصنة العمال في السكنات العمالية بإمارة دبيّ، وستقام فيها عروضاً فولكلورية وتراثية للجاليات بالإضافة إلى العديد من الجوائز النقديّة والعينية التي ستشكل حافزاً للعمال للتجمّع في المواقع الثلاثة حرصاً على سلامتهم. وتحظى المبادرة بدعمٍ ماديّ ولوجستي من جمعيتيّ دبي الخيرية وبيت الخير.

بالإضافة إلى دعم عددٍ من الجهات والشركاء كالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والدائرة الاقتصادية في دبيّ، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وبلدية دبيّ.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي إن إطلاق هذه المبادرة لصالح العمال يأتي تقديراً لجهودهم ودورهم، ومن أجل إسعادهم وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم، وتعزيزاً لقيم التراحم والتكافل، وبناء جسور التواصل مع كل فئات المجتمع، انسجاماً مع الموروث الإماراتي الأصيل والإستراتيجيات الوطنية التي تضع مفهوم الإنسانية كأحد أبرز ركائز مسيرتها التنموية وبما يترجم القيم الإماراتية .

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