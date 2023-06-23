جهوزية كاملة لسوق المواشي في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أعلنت بلدية دبي عن جاهزية سوق المواشي التابع لها استعداداً لعيد الأضحى المبارك، تتضمن تنظيم دخول شحنات المواشي للسوق.

ووضع اللوحات الإرشادية في جميع أنحاء السوق، إلى جانب التنسيق مع المقصب من أجل سهولة ومرونة الدخول والخروج، كذلك التنسيق مع الشرطة لتفادي الازدحام والحوادث والسلوكيات السلبية، وتم تركيب الحواجز والممرات لسهولة الدخول والخروج، إضافة إلى التنسيق مع القسم البيطري بخصوص الأضاحي متنوعة الأحجام، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، من أجل سعادة المتعاملين.

وقال جابر الصفار، رئيس عمليات المرافق في إدارة الأسواق في بلدية دبي: يوجد في السوق موظفون تابعون لإدارة الأسواق، وهم المشرفون والمفتشون، ويتمثل دورهم الرئيس في الإدارة والرقابة والتفتيش على جميع المرافق التابعة لسوق المواشي «حظائر مستودعات أعلاف، مطاعم، السكنات، المرافق الخدمية»، وغيرها، وذلك لتنظيم العمل بالسوق والحد من المخالفات وغيرها.

وتابع الصفار: يشهد سوق المواشي في دبي إقبالاً خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك، ويوفر السوق أفضل أنواع المواشي، ويتبع أعلى معايير الأمن والسلامة، وتشرف عليه بلدية دبي، من أجل ضمان سلامة جميع الماشية داخل السوق، ويضم 157 حظيرة متنوعة الأحجام، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسوق 65 ألف رأس ماشية، وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض سوق المواشي في دبي 537 ألفاً و71 متراً مربعاً.

وأضاف: يهتم السوق بتنظيم عملية الشراء والبيع، سواء بخصوص المواشي أو الأعلاف، ويوجد فيه عدد من الأطباء والمراقبين البيطريين التابعين لإدارة خدمات الصحة العامة، ودورهم رئيس في فحص العينات من المواشي والأعلاف التي تدخل السوق، إضافة إلى الرقابة البيطرية المستمرة على حظائر بيع المواشي ومستودعات بيع الأعلاف.

خدمات

ويتضمن السوق العديد من الخدمات، كبيع المواشي وبيع الأعلاف وتصاريح دخول شاحنات المواشي، إلى جانب فحص العينات الخاصة بالمواشي والأعلاف.

وأضاف الصفار: «بخصوص اللوحات الإرشادية تم وضعها في جميع أنحاء السوق، إلى جانب التعليمات الخاصة بالمتسوقين والمضحين».

رقابة

ويقوم المفتشون الذين يعملون في الفترتين الصباحية والمسائية بالتفتيش على الحظائر والمستودعات وساحات الفرز المؤقتة، والتركيز على النظافة والتفتيش على الرخص التجارية وعقود إيجار الحظائر والمستودعات والتدقيق على الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعتها بلدية دبي بشأن تسهيل الإجراءات على التجار والمتعاملين.

وأوضح الصفار أن السوق يشهد خلال فترات الأعياد إقبالاً من العائلات، وخاصة قبل العيد بيومين، حيث يشهد السوق ازدحاماً كبيراً في سبيل اختيار الأضحية، ونحرص على بذل كل الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم وتحقيق سعادتهم.

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