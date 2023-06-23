بلدية دبي تكثف إجراءاتها لسلامة الأغذية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت بلدية دبي عن استعداداتها وإجراءاتها المكثفة لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في إمارة دبي، عبر تجهيز فرقها الرقابية والتفتيشية لإجراء الجولات الميدانية على مختلف الأنشطة والفعاليات من المطاعم والمنشآت الفندقية والأسواق والمؤسسات الغذائية ومراكز البيع.

ويأتي ذلك بهدف التأكد من التزامهم بمعايير وقوانين سلامة الأغذية واشتراطات السلامة والصحة المعمول بها في الإمارة والتي تكفل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

ونظّمت البلدية عدة حملات وجولات تفتيشية ورقابية استهدفت الأسواق خلال فترة التحضير للعيد، والمحامص ومحلات الحلويات، والملاحم والمستودعات الغذائية، والفنادق والهايبر والسوبر ماركت، وذلك ضمن جهودها في توفير أفضل الخدمات وجميع مقومات الرفاهية وجودة الحياة لسكانها، عبر ترسيخ منظومة مستدامة صحية وآمنة لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية.

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