لجنة تأمين الفعاليات بدبي تعلن استعدادها للعيد

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي إكمال استعداداتها كافة لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر خطة متكاملة لعمل الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، والإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، لتعزيز الأمن والأمان وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة العيد، من خلال تكثيف الدوريات بكل أنواعها على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة والتواجد الميداني من مختلف الفرق التخصصية.

مؤتمر

وكشف اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة ظهر أمس في فندق أرماني ببرج خليفة، عن تفاصيل خطة الإجراءات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك، بحضور المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات.

واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والمهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي رئيس فريق الطوارئ والأزمات لبلدية دبي.

ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، والعقيد فراس محمد بالحصا، مدير إدارة العمليات، الدفاع المدني بدبي، وأحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في «إعمار العقارية»، وعدد من الضباط، وأعضاء اللجنة، ولفيف من الإعلاميين.

خطة

وبين اللواء الغيثي أن الخطة الأمنية لعيد الأضحى تتضمن توفير 3500 رجل شرطة، و465 دورية أمنية، و66 رقيب سير، و165 مُنقذاً على شواطئ دبي، و14 زورقاً للأمن البحري، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و17 دورية إنقاذ بري، وطائرتين عموديتين، و29 دورية دراجة هوائية، و5 غرف عمليات، و123 سيارة إسعاف، و738 مسعفاً، و75 مركبة للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، ومركبتي مستجيب «CBRN»، و798 رجل أمن من الشركات الخاصة.

وأكد جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، داعياً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة .

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي أن دور هيئة الطرق والمواصلات يتمثل في إدارة وتسهيل الحركة المرورية، وتقديم خدمات النقل للجمهور على أعلى مستوى أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في إمارة دبي.

ولفتت إلى ان لدى الهيئة ما يزيد عن 100 عربة مترو تخدم الجمهور وما يقارب 1300 حافلة ومايزيد عن 11000 تاكسي وما يتجاوز 9000 من مركبات الليموزين في خدمة الجمهور، كما خصصت ما يزيد عن 180 فردا من المهندسين والمراقبين والمفتشيين والفنيين على مدار الساعة لإدارة الحركة المرورية والتأكد انسيابية وتكامل التنقل.

400

قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في «إعمار العقارية»: إعمار مستعدة لعطلة العيد، بخطة متكاملة وبالتنسيق مع الشركاء في اللجنة، حيث تمت زيادة ساعات العمل لفرق إعمار، وتوفير 400 موظف أمن داخلي، و17 ألف موقف لخدمة المجتمع والسياح الذين يزورون المجمعات التجارية.

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