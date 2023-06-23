5 تطبيقات لشراء الأضحية في أبوظبي    

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشرف بلدية أبوظبي على 5 تطبيقات «ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، وذبائح الإمارات، وحلال، وحلال مزارعنا» لإيجاد حلول جيدة لشراء وتسليم وتقطيع الذبائح وتوفير الوقت والجهد وتخفيف الازدحام وتجنب الانتظار أمام المسالخ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وتسلم الذبيحة إلى المستهلك في حدود 3 ساعات، حيث تقوم المسالخ بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم.

ضمانات صحية

وتكمن فكرة التطبيقات في شراء الذبائح من مزارع المواطنين، بالتعاون مع خدمة المزارعين التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبالتالي ضمان لحم طازج وذو جودة عالية، كما تقدم بعض التطبيقات خدمة التبرع بالذبائح، عبر الهيئات والجمعيات الخيرية في الدولة.

وأوضح أحمد علي شجاع المدير التنفيذي لشركة الواحة للمواشي المالكة لتطبيق ذبيحتي أن التطبيقات الذكية هي أحد الحلول الذكية لتوصيل ذبائح الأضاحي إلى منزل المستهلك واتباع كامل الاحتياطات الصحية، مما يحد من الازدحام خصوصاً مع الطلب الكبير والمتزايد لشراء الأضحية.

ومضيفاً بأنه في إطار المسؤولية المجتمعية يشارك تطبيق «ذبيحتي» في الفعاليات المجتمعية والأنشطة والمعارض والمناسبات الوطنية وفي كافة المجالات ذات العلاقة بالغذاء والاستدامة والحفاظ على البيئة.

حيث يقدم خدمة إضافية خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر توفير نقاط تسليم عبارة عن سيارات كبيرة مبردة لمن يرغبون باستلام ذبائحهم خارج المسالخ وتلك النقط ستكون في منطقة النادي السياحي في أبوظبي والشامخة ومدينة محمد بن زايد، ويتواجد التطبيق في 4 مسالخ رئيسة تغطي كافة مدن الدولة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز