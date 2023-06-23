«التغير المناخي»: الإمارات تمتلك 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من المستثمرين العالميين الرائدين في مجال الطاقة المتجددة.

حيث تمتلك 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، واستثمرت أكثر من 150 مليار دولار في التقنيات النظيفة، مع وجود خطط لاستثمار المزيد بشكل كبير بحلول عام 2030، هو ما أسهم في توليد 9 جيجاوات من الطاقة النظيفة، التي تمثل 25 % من مزيج الطاقة داخل الدولة حالياً، وستصل إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030.

اقتصاد أخضر

وقال عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن دولة الإمارات عـززت مساهمتها المحددة وطنياً ضمن جهودها للحـد مـن انبعاثـات الغـازات الدفيئـة.

حيـث رفعـت الهـدف مـن 23.5 % إلـى 31 % بحلـول عـام 2030 مقارنـة بالوضـع الاعتيادي، مما يضمـن تسـريع التحـول إلـى الاقتصاد الأخضر مـع الحفـاظ علـى نمـو اقتصـادي متــوازن ومســتدام، لافتة إلى أن الدولة تخطــط لتنويــع اقتصادهــا واعتمــاد نهــج قائـم علـى المعرفـة لتحفيـز تحقيـق أهدافهـا التنمويـة.

خطوة إلى الأمام

وأوضح أن المســاهمة المحــددة وطنياً لدولــة الإمارات بمثابــة خطــوة إلــى الأمام نحــو تحقيــق مبــادرة الإمارات للحيــاد المناخــي بحلــول عــام 2050، مشيراً إلى أن الدولــة تعتزم الاعتماد بشــكل أساســي علــى الجهـود المحليـة لتحقيـق أهـداف المسـاهمات المحددة وطنياً، فقـد تستخدم التعـاون الطوعـي بموجـب المـادة 6 مـن اتفـاق باريـس للوفـاء جزئيـاً بهـذه الالتزامات.

حلول منخفضة

وأشار الهاشمي إلى أن الدولة ملتزمة بخفض كثافة الكربون في عملياتها الهيدروكربونية بنسبة 25% أخرى على مدى العقد المقبل، وتعتبر الهيدروكربونات الإماراتية من بين الأقل كثافة الكربون في العالم.

كما تستثمر الإمارات 15 مليار دولار لتطوير حلول منخفضة الكربون مثل الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتخزين الكربون وتخزينه، وزيادة كهربة العمليات الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتعزيز الشراكات الدولية.

وأوضح أن الإمارات تناقش التحول العادل إلى أنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة والذي يهدف إلى الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري والطاقة النووية التي تسبب التلوث البيئي والتغير المناخي، إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والماء وغيرها.

لافتاً إلى أن من أهم أسباب الدعوة إلى التحول العادل هو ضرورة تحسين جودة الحياة للمجتمعات المتضررة من التلوث والتغير المناخي، والتي غالبًا ما تكون أشد فقرًا وتعاني ضعفًا اقتصادياً، ولا بد أن يرافق التحول العادل توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية لتلك المجتمعات، وضمان توزيع الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للتحول بطريقة عادلة.

تعاون دولي

وأضاف أن مناقشات التحول العادل إلى أنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة تشمل عدة عناصر، مثل التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة والنظيفة.

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