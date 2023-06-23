متحف المستقبل.. منصة معرفية ونافذة العالم عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظم «متحف المستقبل» الحفل السنوي الخاص لتكريم الشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم الفاعلة في مسيرة المتحف، منذ افتتاحه العام الماضي.

وذلك بحضور مديري ومسؤولي العديد من الجهات الحكومية، وكبرى الشركات العالمية، التي أسهمت من خلال شراكاتها المؤثرة بجعل المتحف منصة معرفية عالمية، ومركزاً دولياً لتصميم وصناعة المستقبل.

وشملت قائمة الجهات التي تم تكريمها، كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وطيران الإمارات، وبلدية دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ودبي القابضة، إضافة إلى «إس إيه بي»، و«فيزا»، و«أودي»، و«بيبسيكو».

ابتكار واستشراف

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال كلمة رئيسية ألقاها خلال الحفل، أهمية الدور الفاعل والمؤثر لشركاء المتحف في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون المتحف نافذة العالم إلى المستقبل من دبي.

وقال معاليه: «قدم متحف المستقبل للعالم نموذجاً مبتكراً ومتكاملاً لشراكة الجهات الحكومية والخاصة في تصميم مستقبل مختلف القطاعات الحيوية، بما ينعكس على جودة حياة الإنسان والمجتمعات، من خلال تسليط الضوء على أهم التحولات الحالية والمقبلة واستشراف تأثيراتها والاستعداد لتغيراتها بالشكل الأمثل».

وأضاف: «سيواصل متحف المستقبل دوره المحوري منصة معرفية تحفز التعاون المشترك بين جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لاستشراف وتصميم ما سيكون عليه عالمنا، خلال السنوات والعقود المقبلة، وستكون هذه الشراكات الركيزة الأهم في تطوير مبادرات ومشاريع نوعية ورؤى مستقبلية، تعزز من الجاهزية للتحولات المستقبلية وتسهم بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة».

حضور مميز

وشهد حفل التكريم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وحمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف حمد الشيباني نائب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء.

وسالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، وأحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، وناصر العوضي الرئيس التنفيذي لتحويل الأعمال في «دبي القابضة».

كما شارك في الحفل مروان زين الدين العضو المنتدب للقطاع العام بشركة «إس إيه بي» بدولة الإمارات.

والدكتورة سعيدة جعفر النائب الأول للرئيس ومدير المجموعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشركة «فيزا»، وأحمد دفراوي مدير تجاري أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بشركة بيبسيكو، ومثلت شركة «أودي» ليزا ويركستيت مدير التخطيط المؤسسي والاستراتيجي في مجموعة «فولكس فاغن» الشرق الأوسط.

ركيزة محورية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تخيل المستقبل والتركيز على توظيف تغيراته وتحولاته ركيزة محورية في نجاح الحكومات والمجتمعات، أبرمنا شراكة استراتيجية مع متحف المستقبل لتقديم التجارب والتقنيات المتميزة في مجال استدامة البيئة والطاقة المتجددة والنظم، التي تبتكرها وتطورها وتستخدمها الهيئة في دبي مدينة عالمية للمستقبل، تتوافر فيها مقومات جودة الحياة، وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف معاليه: «تأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وقد كانت الهيئة من السبّاقين في دعم متحف المستقبل، وأسهمنا من خلال بناء محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تغذي المتحف بالطاقة النظيفة، في جعل «متحف المستقبل» أول متحف في منطقة الشرق الأوسط يتقدم للحصول على الاعتماد البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة (لييد)، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم».

صرح حضاري

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «يُعد متحف المستقبل صرحاً حضارياً وعلمياً رائداً ومبتكراً لتقنيات وأفكار المستقبل، ويعكس صورة المستقبل من منظور إمارة دبي.

ويشكل دليلاً على ريادة دبي وتفوقها ومكانتها مدينة عالمية ومركزاً لجذب الطامحين بغد أفضل، كما يجسّد متحف المستقبل رؤية القيادة الرشيدة، حول استشراف المستقبل وتصميمه وصنعه والاستعداد له والإمساك بزمام المبادرة لتحقيق التنمية والتطور وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وإرساء دعائم بناء مستقبل مستدام يرسخ مكانة إمارة دبي عاصمة للمستقبل».

وألقى خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل كلمة توجه بها بالشكر لكل شركاء متحف المستقبل على جهودهم المميزة ومساهمتهم البارزة في جعل متحف المستقبل وجهة عالمية لتصميم صناعة المستقبل.

دور رئيس

وأكد أهمية دور شركاء «متحف المستقبل» من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، ومختلف أنحاء العالم في مواصلة مسيرة النجاح والابتكار، واستشراف فرص وتحديات المستقبل، وتوفير منصة للعلماء والباحثين العرب، ليسهموا في تسريع التقدم العلمي القائم على البحوث والتطوير، والتعاون مع مؤسسات استشراف المستقبل الدولية.

وخلال فعاليات الحفل ألقت السبّاحة البارالمبية جسيكا سميث، كلمة ملهمة حول دور التكنولوجيا في تحقيق الكثير من قصص النجاح على الصعيد الرياضي والمهني، واستعرضت تجربتها الشخصية في الاعتماد على تكنولوجيا الروبوتات لتحسين قدراتها وتحقيق إنجازات مبهرة.

وقدم ليث كارلسون وماجد المنصوري من فريق متحف المستقبل عروضاً تقديمية حول أهمية دور الشركاء في توفير تجارب مستقبلية ومبتكرة للزوار، منذ افتتاح المتحف في فبراير 2022.

شراكة مثمرة

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: يوفر متحف المستقبل منصة عالمية تجمع أفضل المواهب لاستكشاف الفرص واستشراف المستقبل، بما يصب في خدمة الأشخاص والمجتمعات والبيئة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

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› عمر العلماء:

المتحف قدم للعالم نموذجاً متكاملاً لتصميم مستقبل الإنسان

› سعيد الطاير:

شراكة استراتيجية لتقديم تجارب استدامة البيئة والطاقة المتجددة

› داوود الهاجري:

صرح حضاري وعلمي يعكس صورة المستقبل من منظور دبي

› خلفان بلهول:

الشركاء أسهموا بدور رئيس في نجاح المهمة

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