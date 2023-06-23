«رؤية الإمارات للوظائف»: منصة تربط بين المواهب الإماراتية والقطاع الخاص

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف منظمو ملتقى «رؤية الإمارات للوظائف»، عن توفير فرصة متميزة للشركات الحكومية والخاصة للتواصل والتفاعل مع المواهب والخبرات الإماراتية الذين يسعون إلى تطوير مسيرتهم المهنية والمساهمة في دعم مسيرة نجاح دولة الإمارات، فضلاً عن كون المعرض منصة تحتفي بالمواهب الشابة وتزودهم بما يحتاجونه من معرفة ونقاشات لتطوير خبراتهم على نحو يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين في دولة الإمارات.

وخلال فعاليات الملتقى الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 21 سبتمبر 2023، سيعمل على دعم العديد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف التوطين لديها، إذ تشارك في النسخة الثانية والعشرين من الملتقى أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات.

ويتخلل نسخة هذا العام مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الحية وورش العمل التفاعلية وغيرها العديد من الفرص للقاء والتواصل المباشر مع أصحاب العمل، بهدف تشجيع الشباب الإماراتي على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «يُعدّ التوطين والتنويع الاقتصادي من الأولويات الاستراتيجية للحكومة الإماراتية، إذ يُعتبران من الركائز الأساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في الإمارات، وأصبحت اليوم مشاركة الخبرات والمواهب الإماراتية في تطوير القطاع الخاص ضرورة رئيسية، وخاصة بعد الإعلان عن أهداف التوطين التي يجب أن تلتزم بها شركات القطاع الخاص ابتداءً من العام الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز