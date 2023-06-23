ولي عهد الفجيرة: دور مهم لبرنامج المتسوق السري في تحسين كفاءة العمل الحكومي

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة رئيس برنامج المتسوق السري بالفجيرة.

وأكد سموّه، الدور المهم للبرنامج في تحسين كفاءة وجودة الأداء في مؤسسات العمل الحكومي وتطوير خدماته ابتداءً من خدمة إسعاد المتعاملين وصولًا إلى أثر الخدمة، مشيرًا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتبنّي الممارسات الحكومية البنّاءة والعمل بتوصيات البرنامج لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الخدمات المقدمة في الدوائر، والارتقاء بأداء الكوادر العاملة فيها، بما يسهم في تعزيز رؤية الدولة وتوجهاتها في هذا المجال.

واطلع سموه خلال اللقاء، على دور برنامج المتسوق السري في تعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين وتطوير منظومة خدمات العمل الحكومي في الدوائر والمؤسسات، عبر التشجيع على تبنّي أفضل الأدوات والمعايير التي تدعم مؤشرات التنافسية العالمية للدولة، كما تم استعراض نتائج الدورة السادسة لعام 2022 لبرنامج المتسوق السري في حكومة الفجيرة.

وتقدّم أعضاء إدارة برنامج المتسوق السرّي بالفجيرة بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموّه لعمل البرنامج ومتابعته الدائمة لنتائجه وتقاريره، ما يشكّل حافزًا كبيرًا لتطويره ونشر تأثيره الإيجابي بين الجهات الحكومية في الإمارة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعقيد خالد عبدالله الوعل الظنحاني المشرف العام على برنامج المتسوق السري بالفجيرة.

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