تعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية و«دبي للملاحة الجوية»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لتعزيز فرص التعاون في أربعة مجالات رئيسية هي: تبادل المعرفة، والتدريب المتخصص، والأبحاث والدراسات، والبرامج الأكاديمية.

تشمل مذكرة التفاهم كذلك عقد تدريب لتطبيق برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية، بهدف بناء وتطوير قدرات الصف الثاني والثالث من قيادات المؤسسة.

ووقع الاتفاقية الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ وإبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وقال علي المري: إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تؤمن بأن الموارد البشرية أثمن الأصول المؤسسية على الإطلاق، وبالتالي فإن تدريبهم وصقل مهاراتهم كفيل بتحسين الأداء الحكومي، عبر جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف: تتيح لنا هذه الاتفاقية مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية توفير فرص التدريب اللازمة لمسؤوليهم وكوادرهم المتخصصة، وتحديداً من خلال برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية.

وتتعاون المؤسستان على تطوير الأبحاث والدراسات وربط مخرجاتها بآليات صناعة القرار، علاوة على تبادل أفضل الممارسات والخدمات، وسوف يوفر برنامج القيادة فهماً لتوجهات الحكومة المستقبلية، وللتفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والرشاقة المؤسسية، وإدارة التغيير في الأوقات المضطربة، والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى المهارات المالية للموظفين غير الماليين، والذكاء العاطفي وتأثيره.

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