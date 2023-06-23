تفاهم بين «M42» و«بترفلاي» لتمكين أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت شركة «M42» مذكرة تفاهم مع مؤسسة «بترفلاي»، أول مؤسسة متخصصة بدعم أصحاب الهمم في دولة الإمارات، وذلك لتعزيز إدماج أصحاب الهمم في مختلف مجالات المجتمع.

وتدعم مؤسسة بترفلاي أولياء الأمور في إيجاد الجهات التعليمية المناسبة لأطفالهم من أصحاب الهمم وتساهم في تأمين فرص العمل المناسبة لأصحاب الهمم عبر منظومة التوظيف الشاملة لديها.. فيما انضمت شركة «M42» بالفعل لهذه المنظومة التي تجمع عدداً من أبرز المؤسسات في دولة الإمارات.. وباتت أول شركة للرعاية الصحية تنضم لمنظومة التوظيف الشاملة التابعة لمؤسسة بترفلاي وهي منظومة متخصصة بدعم وتوجيه الشركات لتعزيز الإدماج والمساواة وسهولة الوصول لمؤسساتها عبر توظيف أصحاب الهمم وصياغة السياسات التي تكفل تمكينهم وصون حقوقهم.

وقال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في (M42): «لاشك أن إدماج هذه الفئة السكانية الهامة في شتى جوانب المجتمع يأتي في صلب أولوياتنا انطلاقاً من إدراكنا لأهميتهم وحرصنا على دعمهم بشتى السبل المتاحة .

وأضاف:» عبر هذه الشراكة نسعى لترسيخ دعائم نموذج مجتمعي متكامل يمكّننا من وضع بصمة إيجابية جليّة في الأنظمة التعليمية والمجتمعية في أبوظبي ودعمها وتعزيز علاقات التعاون التي تعود بالنفع عليها لنقدم في نهاية المطاف نموذجاً ملهماً تقتدي به مختلف المؤسسات والشركات .

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