حاكم الشارقة يعتمد 61 وظيفة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية

المصدر: وام

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 61 وظيفة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بمختلف التخصصات، ووجه دائرة الموارد البشرية بالبدء في تعيينهم بواقع 20 في مرعى مليحة، و28 في مزرعة القمح، و13 في الدائرة.

وبتوجيهات سموه انتهت القيادة العامة لشرطة الشارقة من مقابلة 323 موظفاً، بمختلف التخصصات وتباشر في إجراءات تعيينهم بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.

وتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة، انتهت هيئة الدفاع المدني في الشارقة، من مقابلة 297 موظفاً بمختلف التخصصات، وستبدأ دائرة الموارد البشرية إجراءات تعيينهم بعد الانتهاء من هذه المرحلة.

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