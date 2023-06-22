مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين يعرّف بأهدافه ومهامه

المصدر: أبوظبي - وام

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نظّم مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين أمس اللقاء الأول للسفراء والدبلوماسيين المتقاعدين في أبوظبي، وذلك للتعريف بأهدافه ومهامه، والاستماع إلى مقترحات الدبلوماسيين المتقاعدين والإجابة عن استفساراتهم.



في كلمته شكر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، كافة السفراء والدبلوماسيين المتقاعدين، وأعرب عن الثناء والتقدير لهم على جهودهم التي بذلوها طيلة فترة عملهم في وزارة الخارجية. وأكد معاليه أن إطلاق مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين يأتي تقديراً لعطائهم ودورهم المقدّر والمهم في تمثيل دولة الإمارات بصورة متميزة.



وقدّم الدكتور سعيد محمد الشامسي، رئيس مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، عرضاً تضمّن نبذة عن أهداف ومهام المجلس وجدول أعماله خلال الفترة المقبلة.



كما تضمّنت أجندة اللقاء تعريفاً بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والتأكيد على أهمية نقل الخبرات من جانب الدبلوماسيين المتقاعدين إلى الدبلوماسيين الشباب.

وتطرّق الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، إلى الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الأكاديمية لإشراك السفراء والدبلوماسيين المتقاعدين في نقل التجارب والمعارف إلى جيل الدبلوماسيين المقبل.

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