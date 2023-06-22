تكريم الفائزين بتحدي «معاً نحو الصفر»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن الفائزين والمشاركين في تحدي «معاً نحو الصفر» من الجهات الحكومية و شبه الحكومية في فعالية أقيمت في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي.



وجاء إطلاق تحدي «معاً نحو الصفر» للمؤسسات الحكومية في أبوظبي من 23 يناير - 24 مارس 2023، في إطار حملة معاً نحو الصفر التي أطلقتها الهيئة العام الماضي وتهدف إلى تشجيع مجتمع أبوظبي على أن يصبح أكثر وعياً بأضرار المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمواد غير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير.



وتم خلال الحفل تكريم 7 فائزين من الجهات الحكومية التي حققت نسبة 100% من خفض استهلاكهم من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة والتي ضمت دائرة المالية – الإدارة العامة للجمارك، دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة أبوظبي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة ومركز الإحصاء.



كما تم تكريم 6 من المشاركين في تحدي معاً نحو الصفر من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والذين حققوا خفضاً بشكل ملحوظ من استهلاكهم للمنتجات المستخدمة لمرة واحدة من خلال تبني ممارسات بيئية ومبادرات مستدامة للتقليل من هذه المنتجات في مؤسساتهم.



وتحدث خلال الفعالية أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة أبوظبي حيث سلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الجهات المشاركة في التحدي للحد من استخدام المنتجات المستخدمة لمرة واحدة .



وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الشركاء والعمل معاً يداً بيد لجعل جميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي خالية من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة.



ودعا الحضور للمشاركة في المؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية، والذي سيقام للمرة الأولى في المنطقة في إمارة أبوظبي من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024. وسيناقش دور وأهمية التعليم البيئي على جميع المستويات.

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