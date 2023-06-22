"كهرباء دبي" تفوز بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022

المصدر: وام

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فازت هيئة كهرباء ومياه دبي، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA)، بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2023، الذي أقيم في مدينة جميرا بدبي.

وحصدت الهيئة هذه الجائزة عن الاكتتاب العام الأولي الذي حقق نجاحاً كبيراً في شهر أبريل 2022، وبلغت قيمته 22.32 مليار درهم (6.1 مليار دولار أمريكي).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن فوز الهيئة بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022 يؤكد مكانتها كمؤسسة عالمية المستوى، ويسلط الضوء على جاذبية دبي في أسواق المال العالمية، حيث كان الاكتتاب العام الأولي للهيئة أكبر اكتتاب أولي في قطاع المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في عام 2022.

وأضاف: "سنواصل التركيز على تحقيق قيمة لجميع المعنيين، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي التي تركّز على تحقيق النمو المستدام واعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن إطار عمل متكامل. كما نلتزم بأن نكون في طليعة التميز التشغيلي المبتكر والذكي، بما يسهم في تحسين العوائد للمعنيين وتحقيق النمو المستدام، بينما نعمل على تقليل البصمة البيئية لدعم رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وشهد الاكتتاب الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي طلباً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد، وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار أمريكي)، وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد فاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة.

وحققت الهيئة في عام 2022، أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وزاد إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن العام المذكور إلى 9.9 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية، فيما تتوقع الهيئة الإعلان عن نتائج الربع الثاني في شهر أغسطس، وستقوم بسداد الأرباح نصف السنوية للمساهمين في شهر أكتوبر عن النصف الأول من عام 2023.

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