حاكم الشارقة يوجه بـ 681 وظيفة جديدة للمواطنين والمواطنات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الموارد البشرية بالإمارة عن توظيف 681 مواطناً ومواطنة، منها 297 وظيفة في هيئة الدفاع المدني بالشارقة، في مختلف التخصصات، و323 وظيفة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بمختلف التخصصات، و61 وظيفة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، 20 مواطناً منهم في مرعى مليحة، و18 في مزرعة القمح، و13 في الدائرة، جاء ذلك التوجيه من سموه ظهر اليوم عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة.

كما أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بالإفراج عن 390 نزيلاً في المنشآت الاصلاحية والعقابية في الشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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