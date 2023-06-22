غداً صرف المعاشات التقاعدية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يونيو غداً الجمعة الموافق 23 من الشهر، ويأتي التبكير في صرف المعاشات قبل حلول عيد الأضحى المبارك بوقت كاف، لتمكين الفئات المستفيدة من المعاش من تدبر كافة الشؤون المعيشية المرتبطة بهذه المناسبة السعيدة، مشيرة إلى أن الهيئة تحرص على تبني أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز رضا وسعادة المتعاملين عن خدماتها.

وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة لهذا الشهر نحو (704,107,177.30) درهم بزيادة قدرها (54,049,217.88) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي 2022 التي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (650,057,959.42) درهم

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (46,569) مستفيداً بزيادة قدرها (1,565) عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,004) مستفيداً.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز