672 حاسوباً من «بيت الخير» للطلبة والأيتام

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير توزيعها 672 جهازاً إلكترونياً على طلبة المدارس والجامعات والأيتام من أبناء الأسر المعسرة، ومحدودة الدخل العام الماضي، ضمن مشروع «حفظ النعمة الإلكترونية».

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الأجهزة المستعملة أو القديمة، وتوزيعها على المحتاجين، أو بيعها بعد استصلاحها، وإنفاق ريعها على التعليم والأغراض الخيرية المختلفة، حسب تطور المشروع وما قد يحققه من عوائد.

عوائد

وخلال العام الماضي حققت الجمعية عوائد بقيمة 150 ألف درهم من بيع بعض الأجهزة المستعملة، وتوظيف ريعها لمشاريع وبرامج خيرية.

وجاءت فكرة المشروع لاستثمار آلاف الأجهزة، التي يضطر أصحابها لركنها في مخازنهم، سعياً لمواصفات وفعالية أجهزة أفضل، في ظل الثورة الإلكترونية التي لا تتوقف، والاقتناء المتزايد للأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بأنواعها، لكثرة التطبيقات الإلكترونية اليومية، والاتجاه المتزايد للعمل والتعليم والتسوق عن بعد، حيث تبرز الحاجة دائماً لأجيال جديدة من الأجهزة.

استفادة

ووجهت الجمعية الدعوة للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، التي تجدد أجهزتها الإلكترونية، للتبرع بالأجهزة القديمة للجمعية، لتستفيد منها في إثراء هذا المشروع، وإعادة تأهيلها وتوزيعها على من هو بحاجة إليها.

وتتطلع الجمعية لتحويل مبادرة حفظ النعمة الإلكترونية إلى تطبيق ذكي، يسمح بالوصول إلى أوسع مشاركة ممكنة، عبر الأجهزة الذكية أسوة بتطبيق «ملابس»، الذي يقترب عدد المساهمين فيه من 102 ألف مشترك، وهي مشاريع وتطبيقات مبتكرة ورائدة لتعزيز الاستدامة في الموارد الخيرية، والعطاء الموجه لأكثر الناس حاجة.

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