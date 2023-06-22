سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للآثار

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للآثار.

ونص المرسوم على أن يُرقّى عيسى عباس حسين يوسف، مدير إدارة الآثار والتراث المادي بهيئة الشارقة للآثار إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً عاماً للهيئة اعتباراً من تاريخه.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مستشار لهيئة الشارقة للآثار.

ونص المرسوم على أن يُعيّن الدكتور صباح عبود جاسم مستشاراً لهيئة الشارقة للآثار وذلك اعتباراً من تاريخه، وبنفس درجته المالية.

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