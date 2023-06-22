بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنطلق اليوم

المصدر: (دبي- البيان)

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تنطلق اليوم بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1444هــ التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تمام الساعة الثالثة عصراً من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار جدة في الأراضي المقدسة.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي: في إطار استعداد سفر الحجاج لبيت الله الحرام، شملت البعثة 80 حاجاً من موظفي دوائر حكومة دبي منهم 20 موظفة هذا العام ولأول مرة، وممن لم يسبق لهم فريضة الحج، ولديهم الاستعداد النفسي والبدني لأداء الفريضة، وأشار إلى أن الطاقم الإداري والإشرافي لخدمة الحجاج من الموظفين والموظفات يتكون من 7 إداريين منهم ثلاثة مسؤولين للإشراف الإداري، إضافة إلى إعلامي ومفتي وواعظ، وجميعهم على أتم الاستعداد والجاهزية لخدمة حجاج بيت الله الحرام طوال الرحلة المباركة.

وأكد رئيس البعثة توفير كافة سبل الدعم والراحة للحجاج، منوهاً باستخراج جميع تصاريح الحجاج، والتنسيق مع جميع الجهات داخل وخارج الدولة في دبي والمملكة العربية السعودية، ومع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والتوجيهات اللازمة، لضمان مغادرة بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي بسلامة الله.

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